Família aguarda oito dias liberação do IML para enterrar corpo

Os familiares esperavam a liberação do corpo há oito dias | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Na tarde desta quinta-feira (20) familiares e amigos reivindicavam a liberação do corpo de Jardson Lima Vieira,19, que foi encontrado no último dia 14 de junho em uma área de mata fechada na BR-174, de bruços atrás de um tronco de árvore.

Os familiares informaram que o Instituto Médico Legal (IML) ligou para a família para irem até o local buscaram o corpo para o enterro, porém segundo Firmino Damasceno, tio da vítima, os agentes alegaram que na ocasião não haviam roupas específicas e equipamentos para a remoção do corpo, pois o risco de contaminação era grande. "Só viemos porque nos ligaram e disseram que estava tudo certo. Já fazem oito dias e nada de conseguir fazer o enterro".

José Celso, que acompanhava a família no IML , comentou que há oitos dias estavam na espera pelo corpo e que todos os preparativos para o sepultamento estavam acertados, para o enterro de Jeferson.

Segundo relato dos parentes, após ameaçarem acionar a imprensa sobre o caso, o corpo de Jardson Lima foi liberado para a família.

Relembre o caso

O jovem foi encontrado morto em ramal dias depois do irmão ter sido executado na mesma região | Foto: Josemar Antunes

Jardson Lima Vieira, conhecido como "preto" estava desparecido e foi encontrado na manhã do dia 14 de junho jogado de bruços atrás de um tronco de árvore. Ele foi morto com tiros e facadas após o irmão Jeferson também ter sido executado com um tiro na testa no mesmo ramal onde o jovem foi encontrado.

A equipe de reportagem entrou em contato com o Instituto Médico Legal (IML), localizado no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, mas não obteve respostas sobre o caso de liberação do corpo.

Leia mais

