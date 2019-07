Famílias aguardam por notícias na Prefeitura de Carauari no AM

Ronilson Pinto Campelo - Reprodução

Manaus- Familiares e amigos dos desaparecidos esperam e reclamam da demora por maiores informações sobre o acidente. A embarcação Cidade de Carauari afundou próximo a comunidade de Bacaba que aconteceu na manhã desta quinta-feira (20).

Os familiares se deslocaram até o porto do Gavião, localizado no município Carauari para obter informações sobre os desaparecidos e a confirmação dos passageiros da embarcação.

Ronilson Pinto Campelo - Reprodução

Segundo informações da Carolina Gadelha, 27, até o momento estão esperando informações sobre a irmã Camila Nascimento e os sobrinhos João Lucas e Luis Arthur. Carolina conta que a sobrinha Deivilly Elizabeth de quatro anos foi encontrada com vida.

"Nós queremos informações. Estamos o dia todo sem saber o que aconteceu e se nossa família está viva ou não. É cruel demais", enfatizou Carolina.

Outra informação é que uma família do município de Juruá se deslocou até o local do acidente para ajudar no resgate e na buscas por sobreviventes.

Não há números oficiais de vítimas e desaparecidos até o fechamento da matéria.



Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Embarcação de transporte de passageiros naufraga em Carauari

Cantores amazonenses passam sufoco no Rio Amazonas