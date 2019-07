Condôminos promovem Assembleia Geral para melhoria do condomínio

Manaus - Os Condôminos do Condomínio Residencial Vivendas da Cidade, situado na Avenida Max Teixeira, nº 142, bairro Cidade Nova convoca todos os condôminos para uma Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 01 de julho às 19h30, no Salão de Festas do Condomínio.

A Assembleia vai discutir e deliberar sobre as seguintes Ordens do Dia: Solicitação de explicações ao Síndico quanto às violações da Convenção Condominial e Regulamento Interno (direito ao Contraditório e Ampla Defesa); Possibilidade de renúncia; Deliberação sobre a destituição; E Análise da nova Administração do Condomínio.