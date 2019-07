Seis pessoas seguem desaparecidas após naufrágio no AM; veja lista

Carauari (AM) - Após o naufrágio de uma embarcação de transporte de passageiros, ocorrido na quarta-feira (19), às 19h, próximo a comunidade do Bacaba no Rio Juruá, no município Carauari, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) encaminhou quatro mergulhadores para auxiliar na busca dos seis desaparecidos. A equipe de deslocou para o local na manhã desta sexta-feira (21).

Segundo o subtenente do Corpo de Bombeiros Isaías Reis, quatro mergulhadores foram acionados para prestar socorro às vítimas da embarcação que afundou. E após isso, por volta das 10h30, seguirão para o local do acidente para auxiliar na busca dos desaparecidos.

Em nota, a Marinha do Brasil, por meio do Comando do 9º Distrito Naval, direcionou uma aeronave do 3º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral ao local para apoiar os trabalhos de busca e salvamento.

Seguindo a Prefeitura Municipal de Carauari, equipes da Defesa Civil e da Secretaria de Saúde, uma lancha particular e um barco se deslocaram até ao local do fato.

Ao todo, 91 passageiros foram resgatados sem ferimentos e com vida. Entretanto, seis seguem desaparecidos. A Prefeitura disse, ainda, que está dando todo apoio às famílias dos passageiros.

Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente

Confira a lista dos desaparecidos:

1. Laurita Freitas Moraes.

2. Camila Nascimento.

3. João Nascimento (filho de Camila).

4. Arthur Nascimento (filho de Camila).

5. Michael.

6. Maria Antônia Barroso Barbosa.

