Obras de recuperação do sistema viário de Manacapuru avançam em 49%

Manaus- Os serviços de recapeamento em Manacapuru apresentam um percentual físico de mais de 49% de obra pronta, enquanto os de tapa-buracos no perímetro urbano estão concluídos. As obras do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra), abrangem a recuperação de 58 quilômetros de ruas e avenidas de 15 bairros do município.

As obras fazem parte do pacote de obras que beneficia todo o interior do estado e a capital, lançado pelo governador Wilson Lima em março deste ano. Os serviços de recapeamento estão concentrados no centro da cidade, em ruas como a Getúlio Vargas, e os de terraplanagem já estão em execução também nos bairros, como o de São João do Miriti.

“As obras estão cada vez mais aceleradas em nosso estado. Estamos cumprindo o cronograma de execução dos sistemas viários e, ainda nesse segundo semestre, teremos novos municípios recebendo os serviços de recuperação da malha viária, conforme pacote de obras lançado pelo governador Wilson Lima”, assegurou o titular da Seinfra, Carlos Henrique Lima.

Tapa buracos na AM-070

Com a conclusão das obras de tapa-buracos do trecho da AM-070 compreendido entre a ponte do Miriti, no Km 35, e a estrada de Novo Airão, no Km 78, esses serviços se concentram agora em outros pequenos trechos, que ainda não estão duplicados ou em processo de duplicação. A equipe responsável pela operação tapa-buracos está atuando agora no Km 35, próximo da Vila do Ariaú e da ponte do mesmo nome.

