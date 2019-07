Juiz do AM sofreu lesão na coluna em acidente na BR-174, diz família

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Rorainópolis | Foto: Divulgação

Boa Vista - Será transferido para o Hospital Unimed de Boa Vista, ainda nesta sexta-feira (21), o juiz titular da 15ª Vara da Justiça do Trabalho no Amazonas, Rildo Cordeiro Rodrigues, que sofreu um grave acidente de trânsito em um carro particular, na tarde de ontem (20), no km 387 da rodovia federal BR-174, estrada que liga Manaus a Boa Vista.

A vítima foi socorrida e levada para o Hospital de Rorainópolis (município distante 298 km de Boa Vista), onde passou por uma cirurgia e, posteriormente, foi transferido para o Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. O estado de saúde dele é instável, conforme informou familiares ao Em Tempo na tarde desta sexta.

Segundo informações repassadas ao Portal Em Tempo pelo irmão da vítima, Ranieri Cordeiro, foi realizado uma tomografia computadorizada no crânio da vítima e, até então, aparentemente está tudo normal.

“Outros exames indicaram líquido nos dois pulmões, que serão drenados. Apareceu, também, uma fratura simples e uma na vértebra, mas nada grave”, afirmou Cordeiro.

De acordo com o irmão Rildo, os familiares do juiz chegaram a Boa Vista na madrugada desta sexta e não sabem os detalhes de como teria ocorrido o acidente, nem tão pouco se o magistrado estava trafegando no sentido Manaus ou Boa Vista, onde também trabalha. Segundo testemunhas, o carro em que o juiz estava tentou realizar uma curva fechada, porém a velocidade em que estava contribuiu para o capotamento.

