Helicóptero é usado em buscas por desaparecidos em naufrágio no AM

Carauari - Um Helicóptero está sendo usado pela Marinha do Brasil nas buscas pelas cincos pessoas que continuam desaparecidas após o naufrágio da embarcação de grande porte "Cidade de Carauari", na última quarta-feira (19), às 19h, nas proximidades da comunidade do Bacaba no Rio Juruá, no município Carauari (788 quilômetros de Manaus). Conforme o 2º sargento do Copo de Bombeiros Militar do Amazonas (CMBMAM), Denis Wilson, há possibilidade que os passageiros sejam resgatados com vida.

A embarcação levava 97 pessoas de Manaus para a sede do município e afundou próximo à comunidade. Noventa e uma pessoas foram resgatadas com vida. Continuam desaparecidos: Camila Nascimento, João Nascimento, Arthur Nascimento, Michael e Maria Antônia Barroso Barbosa.

Na sexta-feira (21), Laurita Freitas Moraes, que estava entre os desaparecidos, foi encontrada por pescadores da comunidade do Bacana no rio Juruá. A informação do último resgate foi confirmada pelo 2º sargento BM Denis Wilson, no Batalhão de Bombeiros Especial (BBE), localizado na avenida Constantino Nery, Zona Centro-Sul de Manaus.

O sargento disse, ainda, que a Prefeitura de Carauari informou ao CBMAM sobre o resgate de Laurita e que o CBMAM encaminhou quatro mergulhadores para auxiliar nas buscas.



O sargento também frisou a importância da participação da Marinha do Brasil, para que as localizações sejam bem-sucedidas. "Vamos continuar realizando as buscas submersas de reconhecimento. Depois, faremos as buscas dos outros cinco desaparecidos na superfície. A participação da Marinha e da comunidade é muito importante", concluiu.

O governador Wilson Lima lamentou o naufrágio e firmou o apoio do Estado nas buscas. “Determinei ao Corpo de Bombeiros, aos mergulhadores, total dedicação a esse trabalho de buscas em parceria com a Capitania dos Portos e com a Marinha”, afirmou o governador.



Atendimento



Desde a confirmação do naufrágio, equipes do Hospital de Carauari, que tem gestão compartilhada com o Governo do Estado, vêm trabalhando no atendimento aos passageiros resgatados. Dezoito pessoas foram atendidas ainda no porto da cidade. Duas mulheres que estavam com escoriações foram atendidas no hospital.

O barco, que naufragou, levava medicamentos e cilindros de oxigênio destinados pela Central de Medicamentos do Amazonas (Cema) para o hospital do município. A Secretaria de Saúde do Estado (Susam) vai providenciar o reabastecimento do material perdido com o naufrágio.

Investigação

A Marinha do Brasil, por intermédio do Comando do 9º Distrito Naval, informou que tomou conhecimento do naufrágio por volta de 11h desta quinta-feira (20). O Comando do 9° Distrito Naval direcionou uma aeronave do 3° Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral ao local para apoiar os trabalhos de busca e salvamento. Um inquérito será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e possíveis responsabilidades pelo acidente.

