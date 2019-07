Vídeo: Veja decorações das procissões de Corpus Christi em Manaus

Manaus - São 70 metros de extensão de uma combinação de serragens e sal. No tapete, figuras relacionadas à fé e à eucaristia. A obra de arte em honra a Corpus Christi, o corpo de Deus, foi realizada pelo segundo ano consecutivo por fiéis da paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus.

O tapete eucarístico é tradição em igrejas de todo o Brasil. A missionária irmã Veronica Ultachak já participou da confecção de muitos, e conta que é um trabalho que exige muito amor e fidelidade.

O trabalho é realizado por 24 grupos de quatro comunidades.Eles chegaram no local por volta das 5h, para confeccionar o tapete, mas a mobilização começou desde o início da semana, envolvendo cerca de 100 pessoas.

A programação celebra do mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. A data é comemorada 60 dias após a páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da santíssima trindade. Após a missa, fiéis participaram de uma procissão no entorno da praça.

