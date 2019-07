Superatacado Nova Era vence prêmio “Ser Humano”, da ABRH

Manaus- O projeto “Melhor Idade”, desenvolvido pelo Superatacado Nova Era, foi o vencedor do Prêmio “Ser Humano”, na categoria Administração, realizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Amazonas (ABRH AM). O anúncio foi feito nesta quarta-feira (19), durante o 18º Congresso de Gente e Gestão, promovido pela associação.

O Prêmio “Ser Humano” destaca as empresas e profissionais que dedicam-se à implantação de inovações para a valorização das pessoas e desenvolvimento sustentável, dentro e fora das organizações.

O projeto “Melhor Idade” tem o objetivo de promover a recolocação, no mercado de trabalho, de pessoas acima de 60 anos ou que estão próximas de completar essa idade. A iniciativa, que antes era específica para as contratações temporárias do período das festas de final de ano, passou a ser permanente em 2019.

A gerente de Recursos Humanos do Nova Era, Viviane Oliveira, que representou o grupo na cerimônia, ressalta que o reconhecimento do programa desenvolvido pela empresa é uma grande conquista. “No Nova Era trabalhamos para manter um ambiente de trabalho acolhedor”, disse.

O Nova Era já conta com 41 funcionários na faixa etária do projeto “Melhor Idade”, atuando em funções diversas nas unidades do supermercado, nos bairros Compensa, Flores, Grande Circular e Shopping Manaus Via Norte.

Segundo Viviane, os funcionários dessa faixa etária agregam características muito importantes ao ambiente de trabalho. “São, em geral, pessoas com bastante disposição para a realização das suas atividades, colaborativas, dedicadas e estão sempre buscando oferecer um atendimento diferenciado aos clientes”, ressaltou.

De acordo com Viviane, essa parcela da população está cada vez mais ativa, viajando, exercitando-se e trabalhando por mais tempo. Entretanto, diz ela, são poucos os lugares que se dispõem a dar oportunidade a pessoas com idade avançada, ainda que tenham formação e experiência.

“A idade não é um fator limitador. Pelo contrário, a experiência mostra que são extremamente competentes e empenhados nas funções que desenvolvem. O projeto busca justamente trazer todas essas características positivas das pessoas nessa faixa etária para o ambiente de trabalho do Nova Era”, destacou.

*Com informações da assessoria

