Vídeo: mulheres sofrem com assédio no transporte público em Manaus

Manaus - Apesar de que em Manaus a maior parte da população utilizar ônibus para se locomover de casa para o trabalho e para o lazer, o transporte por aplicativo também chegou como opção - o que tem feito crescer o número de crimes de importunação sexual.

Uma pesquisa divulgada pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva, em parceria com uma empresa de aplicativos, confirmou que o assédio sexual está mais presente na vida das mulheres do que nunca.

De acordo com os dados, 97% delas já foram vítimas de assédio em meios de transporte e 71% das entrevistadas conhecem alguém que sofreu assédio sexual em público.

A segurança no meio de locomoção é o fator que mais preocupa as mulheres, que relatam situações das mais variadas, passando por olhares insistentes e chegando até em homens que se encostam no corpo da mulher se aproveitando da lotação do ônibus.

Em entrevista à TV Em Tempo, a delegada Débora Mafra explica o que as vítimas devem fazer ao passar por esse tipo de situação e também fala sobre o que pode caracterizar um crime de importunação sexual. Veja a reportagem completa da TV Em Tempo, no vídeo abaixo:

