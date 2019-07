Shopping recebe 1ª edição da Feira da Agricultura Familiar

O objetivo da ação é fortalecer a agricultura familiar, escoar a produção, incentivar as vendas e gerar renda para os agricultores | Foto: Marinho Ramos / Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), abriu, nesta sexta-feira (21), a 1ª Feira da Agricultura Familiar, na área externa do Shopping Phelippe Daou, na Avenida Camapuã, zona Leste de Manaus.

Mais de 30 agricultores representantes do "Polo 1", ramais do Puraquequara, Brasileirinho, Agriamigos, Maracajape, Uberê, Águas Claras e Ypiranga, oferecem produtos cultivados de forma familiar, artesanal e sustentável, entre eles: alface, couve, cheiro verde, macaxeira, maracujá, mamão, banana, polpa de frutas, goma de tapioca, plantas ornamentais e medicinais, sementes, artesanato e outros.

"Estamos trazendo produtos sem resíduos orgânicos e levando uma mesa muito mais saudável para as famílias. A proposta é crescer, porque estamos abertos a outros agricultores que queiram participar, também", destacou a representante dos agricultores, Maria Rosilene Mendes.



O objetivo da ação é fortalecer a agricultura familiar, escoar a produção, incentivar as vendas e gerar renda para os agricultores. "O prefeito Arthur Neto está incentivando a agricultura. Quem ganha com isso é a população de Manaus. Esses agricultores estão trazendo produtos frescos, saudáveis, colhidos diretamente da horta familiar para o consumidor. Tudo isso agregado às facilidades que o Shopping Phelippe Daou oferece: lojas e praça de alimentação funcionando, segurança, conforto e um estacionamento para mais de 200 veículos", destacou Fábio Albuquerque, secretário da Semacc.

A “Feira da Agricultura Familiar Phelippe Daou” vai ser realizada sempre às sextas-feiras e sábados, a partir das 6h, no estacionamento do Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, em frente ao T4, na zona Leste.

Neste sábado (22), também será realizado, em parceria com a iniciativa privada, um “Bazar Junino”, com produtos a preços populares que vão de R$ 1 e R$ 50, com sorteio de brindes e cestas básicas para os presentes. O bazar junino acontece na área interna do shopping, das 8h às 19h.

