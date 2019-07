Ônibus em pane mecânica deixa trânsito congestionado na Zona Leste

Manaus - Um ônibus articulado da empresa Global Green prejudicou o trânsito, no início da manhã deste sábado (22), após apresentar pane mecânica na rotatória do Complexo Viário Engenheiro Luiz Augusto Veiga Soares, mais conhecido como "Bola do São José", na Zona Leste de Manaus.

O trânsito apresentou retenção por quase 1 quilômetro durante uma hora e meia. O tráfego no sentido bairro/Centro precisou de auxílio de agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

Por conta do engarrafamento, muitos motoristas precisaram seguir viagem por rotas alternativas. Uma equipe de manutenção da empresa esteve no local para fazer os reparos no coletivo.

O trânsito ficou congestionado | Foto: Josemar Antunes

O problema de ônibus em pane mecânica na capital amazonense está cada vez mais comum. De acordo com os usuários do transporte coletivo da cidade, em média, três ônibus apresentam algum problema diariamente em Manaus.

Ônibus da empresa Global Green, segundo eles, são o que mais apresentam pane mecânica.Além disso, muitos veículos da empresa já chegaram a incendiar durante as viagens e se envolver em graves acidentes.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Alto preço e péssima qualidade: raio-X do transporte público de Manaus