Bombeiros encontram três corpos de vítimas de naufrágio no AM

Manaus - Os corpos de três passageiros que estavam desaparecidos após o naufrágio de uma embarcação no Rio Juruá, no interior do Amazonas, foram resgatados na noite de sexta-feira (21). Duas crianças, de dois e três anos, seguem desaparecidas.

Os corpos de Laurita Freitas Borges, Michael e Camila foram encontrados pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros dentro do barco. A embarcação de grande porte "Cidade de Carauari" naufragou, na última quarta-feira (19), às 19h, nas proximidades da comunidade do Bacaba no Rio Juruá, no município Carauari (788 quilômetros de Manaus), após bater em um tronco de árvore.

A batida deixou um rombo de quase 2 metros no barco, que afundou instantaneamente, de acordo com a Prefeitura do município. O barco, com 97 pessoas, saiu de Manaus no dia 13 de junho e deveria chegar a Carauari na quinta (21).

Conforme informações da Prefeitura do município, o corpo de Camila será sendo transladado para Manaus, após a família da vítima escrever em uma rede social que não teria condições de trazer o corpo para a capital.

Passageira resgatada não era Laurita

Ao contrário do que foi noticiado na última sexta (21), Laurita Freitas Borges não era a mulher resgatada por pescadores . Após uma verificação, a equipe da prefeitura constatou que se tratava de outra pessoa. Laurita, infelizmente, foi encontrada sem vida.

Buscas pelas crianças

As buscas pelas crianças seguem. Entretanto, a equipe da Prefeitura de Carauari acredita que não há mais esperança de encontrar as vítima com vida.

''Infelizmente, a chance é zero. Elas estão presas dentro do barco, em alguma área que ainda não foi localizada. Pelo tempo, a chance de estarem vivas é nula'', comentou Ronilson Campelo, assessor da prefeitura. As equipes estão realizando um plano para retirar o barco do local.

O governador Wilson Lima lamentou o naufrágio e firmou o apoio do Estado nas buscas. “Determinei ao Corpo de Bombeiros, aos mergulhadores, total dedicação a esse trabalho de buscas em parceria com a Capitania dos Portos e com a Marinha”, afirmou o governador.



