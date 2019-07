Amazonas irá receber 32 novos médicos provenientes do ''Mais Médicos''

Dos 1,9 mim médicos selecionados, 32 serão disponibilizados para o Amazonas | Foto: Divulgação

De acordo com relatório divulgado pelo Ministério da Saúde, 1,9 mil médicos foram selecionados para os ''Mais Médicos''. Desses 1,9 mil, 32 dos selecionados serão para o estado do Amazonas. Serão 14 os lugares onde serão distribuídos, dentre municípios e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).



A partir deste mês de junho, mais de 6 milhões de pessoas que vivem nas áreas mais vulneráveis do Brasil já poderão contar com reforço profissional do Programa Mais Médicos. O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira (19) o resultado final da 1ª fase dos médicos selecionados neste 18º ciclo do programa.

O programa

1.975 profissionais foram selecionados para atuar na Atenção Primária das unidades de saúde de mais de mil municípios, localizados nos 26 estados, além de 10 Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs). Esses profissionais devem se apresentar nos municípios entre os dias 24 e 28 de junho para o início das atividades de atendimento à população.



Os profissionais devem se apresentar nos municípios entre os dias 24 e 28 de junho para o início das atividades de atendimento à população.

Os municípios contemplados neste edital do Mais Médicos são de áreas historicamente com maiores dificuldades de acesso – a exemplo das ribeirinhas, fluviais, quilombolas e indígenas – e que dependem do atendimento do Sistema Único de Saúde (SUS). Foram oferecidas aos médicos 2.149 vagas, conforme indicação dos gestores locais sobre a quantidade necessária de profissionais para atendimento em suas unidades de saúde.

Esta primeira fase do 18º ciclo do programa priorizou a participação de profissionais formados e habilitados com registro do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Brasil. Além disso, para garantir a imparcialidade na escolha de médicos qualificados, preferencialmente com perfil de atendimento para a Atenção Primária, o Ministério da Saúde estabeleceu critérios de classificação, como títulos de Especialista e/ou Residência Médica em Medicina da Família e Comunidade.

Próximas etapas do Programa



19 a 21 de junho: médicos confirmam a escolha da vaga

24 a 28 de junho: validação e início das atividades dos médicos nos municípios

*Com informações da assessoria

