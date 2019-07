Buscas por crianças desaparecidas em naufrágio no AM continuam

A embarcação saiu de Manaus com 97 pessoas | Foto: Ronilson Campelo - Prefeitura de Carauari

Manaus - As buscas pelas duas crianças que estão desaparecidas desde a última quarta-feira (19), após o naufrágio de uma embarcação no município de Carauari ( 788 quilômetros de Manaus), seguem neste domingo (23).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local onde aconteceu o naufrágio tem entre 5 a 7 metros de profundidade. A equipe irá realizar mergulhos durante o dia de hoje.

"Eles realizaram buscas em toda a embarcação, mas até agora sem sucesso. Neste domingo serão iniciadas as buscas na superfície e onde houver indícios. A equipe também irá realizar mergulhos", informou a assessoria do Corpo de Bombeiros.

Além da dificuldade em acessar os locais inundados do barco, o rio também dificultou as operações de busca. ''A embarcação estava sendo arrastada pela força da água, mas agora ela está encalhada e parada'', relatou a equipe.

A equipe da Prefeitura de Carauari acredita que não há mais esperança de encontrar as vítimas com vida. ''Infelizmente, a chance é zero. Elas estão presas dentro do barco, em alguma área que ainda não foi localizada. Pelo tempo, a chance de estarem vivas é nula'', comentou Ronilson Campelo, assessor da prefeitura.

O governador Wilson Lima lamentou o naufrágio e firmou o apoio do Estado nas buscas. “Determinei ao Corpo de Bombeiros, aos mergulhadores, total dedicação a esse trabalho de buscas em parceria com a Capitania dos Portos e com a Marinha”, afirmou o governador.

Relembre o caso

O barco, com 97 pessoas , saiu de Manaus no dia 13 de junho e deveria chegar a Carauari na quinta (21). Durante a viagem, a embarcação bateu em troncos de árvores. A batida deixou um rombo de quase 2 metros no barco, que afundou instantaneamente, de acordo com a Prefeitura do município.

No último sábado (22), os corpos de Laurita Freitas Borges, Michael e Camila foram encontrados pela equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros. Na sexta-feira (21), Laurita chegou a ser confundida com uma mulher resgatada com vida por pescadores.

Leia Mais

