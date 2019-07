Carga de cerveja cai de caminhão na avenida Mário Ypiranga, em Manaus

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (23) | Foto: Reprodução

Manaus -Manaus - Na manhã deste domingo (23), uma carga de cerveja, que estava sendo transportada em um caminhão, tombou na avenida Mário Ypiranga, bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans), ninguém ficou ferido. A empresa responsável pelo transporte da carga foi até ao local e retirou as garrafas da via.

Agentes do Manaustrans acompanharam a ocorrência. Após a retirada da carga da avenida, o trânsito foi normalizado.

