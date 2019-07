Obras no Bumbódromo de Parintins garantem economia e segurança

A quatro dias para o início do 54º Festival Folclórico de Parintins, as obras de reforma e manutenção das instalações do Centro Cultural do município, o Bumbódromo, palco das apresentações dos bumbás Garantido e Caprichoso, estão com mais de 90% das obras concluídas.

Entre as novidades está a modernização da área elétrica, que vai garantir mais economia, e a implantação de estruturas determinadas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas para oferecer mais segurança às pessoas.

Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) e envolvem também as áreas de hidráulica, pintura e construção civil. A impermeabilização de algumas estruturas críticas da arena é um dos principais serviços executados, neste ano, como a inserção de uma manta protetora mecânica na área próxima aos camarotes.

Os serviços estão sendo executados pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra) | Foto: HERICK PEREIRA/SEINFRA

O serviço busca evitar vazamento de águas das chuvas em determinados setores. Anteriormente não eram executados esses serviços e a estrutura era comprometida com infiltrações da chuva. As melhorias na estrutura da tubulação de águas pluviais foram realizadas para dar uma melhor vazão às águas pluviais, com aumento de 100 cm para 150 cm de diâmetro.

Estruturas adequadas

Neste ano, todas as determinações e sugestões feitas pela equipe do Corpo de Bombeiros Militar estão sendo atendidas e efetivadas, de modo a garantir a segurança de todos que vão trabalhar ou assistir à festa nos dias 28, 29 e 30 de junho.

Entre as medidas adotadas estão a colocação de telas galvanizadas junto ao guarda-corpo das escadas de acesso para as arquibancadas, bem como o fechamento de guarda-corpo nas arquibancadas e a sinalização de segurança contra incêndio.

Equipes realizando os trabalhos no local | Foto: HERICK PEREIRA/SEINFRA

"Nós estamos acompanhando de perto todas as obras da capital e do interior para garantir a qualidade e a durabilidade de todas elas, atendendo à determinação do governador Wilson Lima, que defende que qualidade garante durabilidade, garante maior vida útil das obras realizadas, bem como economia de dinheiro público”, destacou o secretário de Estado de Infraestrutura, Carlos Henrique Lima.

Eficiência energética

No sistema de iluminação da arena, os novos sistemas implantados vão garantir uma economia de 30% dos gastos com eletricidade em relação ao sistema anterior. No atual sistema, as lâmpadas antigas dos refletores das torres de iluminação foram substituídas por lâmpadas do tipo LED de 1.000 watts de potência, o que oferecem iluminação mais forte.

Instalação de lâmpadas de LED | Foto: HERICK PEREIRA/SEINFRA

Estão colocadas 24 lâmpadas do tipo LED, sendo 12 em cada torre de iluminação, melhorando substancialmente a visibilidade das galeras situadas nas arquibancadas. Todas as torres estão com a sua carga completa, ou seja, todas as lâmpadas já foram substituídas.

As torres também passam, neste ano, a iluminar a área destinada à concentração das alegorias dos bumbás e brincantes. Na parte interna, os setores de camarotes e salas de reuniões, onde ocorrem as atividades socioeducativas, ao longo do ano, também tiveram as substituições por LED. Ainda está sendo definido o quantitativo de lâmpadas LED, do mesmo tipo utilizado nos refletores, que serão colocadas para melhorar a iluminação e destacar a fachada do Bumbódromo.

Iluminação de emergência

O Bumbódromo também terá iluminação de emergência para cobrir qualquer eventualidade relativa à queda no fornecimento de energia, embora a própria concessionária de energia do Amazonas tenha reforçado seu efetivo para evitar que isso venha a acontecer nesse período.

