Buscas por desaparecidos de naufrágio em Carauari continuam

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) completa quatro dias de buscas pelos desaparecidos no naufrágio da embarcação "Cidade de Carauari" no rio Juruá, nas proximidades do município de Carauari (a 788 quilômetros de Manaus).

Na noite do domingo (23), a equipe de mergulhadores informou que já haviam sido realizadas as buscas em toda a estrutura submersa da embarcação. As duas crianças, sendo uma de 3 anos e outra de 2 anos de idade, continuam desaparecidas.

Na manhã desta segunda-feira (24), os bombeiros mergulhadores retomam as buscas submersas nas proximidades da embarcação. Além dessa atividade, os bombeiros estão realizando também buscas de superfície na tentativa de encontrar as duas vítimas.

O comandante do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) e instrutor de mergulho, major BM Ricardo Carmo da Rocha, pontua os principais desafios desse tipo de ocorrência.

“O primeiro ponto a ter atenção é a correnteza do rio. No rio Juruá, onde ocorreu o naufrágio, a medição da correnteza é acima de dois nós, o que já é considerado arriscado, visto que a embarcação da ocorrência, depois de naufragada, já percorreu três quilômetros do local do acidente", explica o major.

Ainda segungo Rocha, a estrutura teve que ser amarrada para dar segurança nas buscas. "Outra questão que deve ser levada em consideração é o difícil acesso aos compartimentos do barco: há redes, malas, portas e janelas, e os mergulhadores devem estar atentos para que a mangueira de ar respirável não dobre, impedindo a distribuição do ar para o bombeiro que está submerso”, detalha o major.

O comandante do BBE informa que, mesmo diante desses desafios, as buscas devem continuar. “Estamos com uma boa equipe de bombeiros mergulhadores, e mesmo tendo feito o mapeamento dentro do barco, prosseguiremos com as buscas”, diz.

Na manhã da última sexta-feira (21), uma equipe composta por quatro bombeiros mergulhadores desembarcou no município de Carauari para atuar nas buscas. Ao total, 92 passageiros foram socorridos com vida, três corpos foram encontrados pelos bombeiros e duas crianças seguem desaparecidas.

