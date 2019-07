Vídeo: colecionador comemora o Dia do Fusca em Manaus

Manaus - O amor pelo fusca está do brinco ao cordão personalizado. O administrador de empresas Humberto Horta carrega no coração a paixão pelo veículo mais popular da história mundial. Ele possui um fusca 2012, o último modelo fabricado pela Volkswagen. Olhando pra ele, dá para lembrar claramente do modelo antigo: faróis arredondados, design clássico, motivo de orgulho para Humberto.

O carro não chama a atenção apenas pela estética, mas também pelo conforto. Tem de tudo aqui dentro. Vidro elétrico, direção hidráulica, ABS, câmbio automático. Um ar-condicionado potente para suportar o calor de Manaus. E até velocidade turbo.

Conheça a história

O primeiro Fusca surgiu na década de 30. O projetista Ferdinand Porsche desenvolveu a máquina em Hannover, na Alemanha. Ao preço de 990 marcos, o valor do fusca cabia no bolso de quase todos.

Foi o primeiro veículo com quatro marchas da história. A partir de 1938, o carro já era tão popular que se espalhou pelo mundo inteiro, construindo um legado que já perdura por mais de 80 anos.

Hoje, o fusca é obra de arte. Quem possui um destes veículos costuma personalizar com cores extravagantes, detalhes inovadores e motores potentes.

Coleção

Humberto tem vários fuscas, miniaturas que compra em viagens que faz pelo país e até fora do Brasil. A coleção começou há mais de 15 anos. Hoje, são mais de quatro mil itens, espalhados em diversos cômodos da casa. Alguns são tão raros que ainda estão preservados na embalagem original.

Tem o Bumblebee, dos Transformers, o Fuscôco, feito por artesãos cearenses, e um dos fuscas mais famosos do mundo, o Herbie 53, que protagonizou o filme "Se Meu Fusca Falasse", em 1997.

Exposição

No último domingo (23), o Clube de Fuscas de Manaus realizou uma exposição no Largo São Sebastião, no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, em comemoração ao dia mundial do fusca. O evento aberto ao público aconteceu durante toda a manhã. Uma oportunidade para ver de perto várias versões do veículo mais famoso do mundo.

Veja reportagem | Autor: Alex Costa/TV Em Tempo

Edição: Isac Sharlon

