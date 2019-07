Capotamento de carro deixa trânsito engarrafado no bairro Cachoeirinha

Agente do Manaustrans estão no local controlando o fluxo de veículos na região | Foto: Divulgação

Manaus - Duas das principais vias do bairro Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, estão congestionadas após o capotamento de um carro, na tarde desta segunda-feira (24). O acidente aconteceu por volta das 13h10 no cruzamento das avenidas Carvalho Leal e Codajás. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para a ocorrência, porém, quando a equipe chegou no local, constatou que não havia vítima presa nas ferragens.

O carro era conduzido por um homem, que não teve a identidade divulgada. Segundo o CBMAM, o motorista não sofreu escoriação. No entanto, o homem foi imobilizado por uma equipe dos bombeiros e, posteriormente, entregue a servidores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para os primeiros procedimentos médicos.

Até o momento não há informações sobre as circunstâncias do acidente. Agentes do do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) estão no local controlando o fluxo de veículos na região.

Edição: Isac Sharlon

