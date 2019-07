Passageiros são surpreendidos com nova paralisação de ônibus no T1

A categoria está reivindicando o pagamento do adiantamento quinzenal, que estava previsto para o dia 20 | Foto: Lucas Silva

Manaus - Centenas de passageiros foram surpreendidos com uma nova paralisação de ônibus na capital amazonense. Por volta das 15h30 desta segunda-feira (24), rodoviários interromperam os serviços e abandonaram os veículos dentro do Terminal de Integração (T1) e ao longo da avenida Constantino Nery, na região que corresponde às zonas Sul e Centro-Sul de Manaus.

Policiais da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para o T1 e informaram que o ato durou aproximadamente 20 minutos, depois os coletivos retornaram o itinerário de rotina.

Passageiros revoltados tiveram que descer dos coletivos e caminhar em buscas de alternativas de transporte.

"Acabei de sair da faculdade e estava indo para casa, no bairro Raiz. Iria pegar uma integração no Centro, mas a viagem foi interrompida antes de chegar no T1. Pagamos passagem para ficar na metade do caminho, além disso estou com fome e isso é revoltante", relatou a estudante Nayra Daiane, de 20 anos.

Centenas de usuários foram afetados com a paralisação surpresa | Foto: Lucas Silva

Revoltado com a atual situação do sistema de transporte público, o estudante William Martins, de 25 anos, contou que, além da falta de segurança, os passageiros sofrem com transtornos das paralisações surpresas. "A situação dos ônibus é crítica e ainda perdemos nossos compromissos devido ao descaso das empresas", desabafou.

O motorista Francisco Cardoso, de 54 anos, informou que a categoria está reivindicando o pagamento do adiantamento quinzenal, que estava previsto para ser depositado no dia 20 deste ano.

"Prometeram que o pagamento seria feito na sexta-feira e não honraram com a palavra. Hoje é dia 24 e não deram nenhum posicionamento, temos contas para pagar e alimento para pôr na mesa da família", disse o rodoviário.

Esse é o segundo ato da categoria nesta terça. Pela manhã, trabalhadores cruzaram os braços e paralisaram as atividades nos terminais e nas garagens . Ônibus das empresas Viação São Pedro, Global Green e Expresso Coroado paralisaram as atividades por alguns minutos.

A reportagem aguarda um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram).

Prefeitura

Por meio de nota a Prefeitura de Manaus lembra, mais uma vez, que a situação entre Sinetram e os rodoviários é meramente trabalhista, não cabendo a gerência da prefeitura. A todo modo, o Executivo municipal destaca que qualquer situação que se engrandeça com transtornos à população terá, com certeza, a introdução da prefeitura para que a mesma possa ajudar a se chegar num acordo e obter um entendimento entre as partes pelo bem da população.

Veja a reportagem em vídeo no T1:



*Colaborou Lucas Vitor Sena



Leia mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Mora nas zonas Leste e Norte e pega ônibus? Veja alteração em linha