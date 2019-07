Vídeo: mais de 3 mil refugiados pediram asilo no AM, diz relatório

Manaus - O Amazonas recebeu até maio deste ano 3.684 pedidos de refúgio, a maioria de venezuelanos e haitianos. A integração desses migrantes à vida em Manaus é o maior desafio da sociedade.

O padre Valdecir Molinari, da paróquia de São Geraldo, atendeu os primeiros haitianos que chegaram a Manaus em 2010, fugindo da destruição do país pelo terremoto. Com a ajuda da comunidade, ele montou uma fábrica de picolés para garantir emprego e renda as famílias destes refugiados. Hoje eles são mais de 4 mil pessoas. 70 haitianos trabalham na fábrica de picolé, onde são produzidas 5 mil unidades por dia.

Em situação pior, estão os refugiados venezuelanos. Na rodoviária vivem em condições precárias aproximadamente 300 pessoas. Elas não conseguiram vagas nos abrigos da prefeitura, todos já lotados.

O casal Robnan e Alessandra Ligen chegou à cidade em novembro. Eles moravam em Tucupita, no estado de Delta Amacuro. Robnan oferece suco de limão nos semáforos, e a filha do casal, já amazonense, Robmary, está com cinco meses.

De acordo com a ONU, são 160 mil venezuelanos vivendo no Brasil, o quinto pais que mais recebe estes refugiados. A Agência da ONU para Refugiados (Acnur), também ajuda na qualificação profissional desta população.

No mundo todo, a ONU estima que 71 milhões de pessoas vivam fora de seus lares por conta de guerras e discriminações.

