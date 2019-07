Incêndio destrói dois micro-ônibus no Jorge Teixeira

Manaus - Dois micro-ônibus pegaram fogo no início da manhã desta terça-feira (25), dentro de uma oficina mecânica, na avenida Sumaré, comunidade Valparaíso, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o tenente Augustinho, do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), a corporação foi acionada por volta das 6h40 pelos moradores da área.

"A nossa equipe chegou ao local e constatou que se tratava de dois micro-ônibus em uma oficina. Infelizmente, não foi possível salvar os veículos. Agora o trabalho é de rescaldo para garantir que não tenha mais foco de fogo", disse.

O Corpo de Bombeiro foi acionado para o local | Foto: Josemar Antunes

Três caminhões, sendo um pipa, atuaram para extinção das chamas. Foram utilizados 10 mil litros de água para controlar o incêndio e rescaldo.

Ao Portal Em Tempo , a proprietária da oficina mecânica, Antônia F. dos Santos, contou que estava fazendo o café quando uma vizinha bateu na porta avisando sobre o incêndio.

"Assim que vi as labaredas tentei apagar usando cinco extintores, mas as chamas estavam muito altas, infelizmente. Graças a Deus minha família está bem", explicou.

Bombeiros trabalhando no local | Foto: Josemar Antunes

A proprietária ressaltou que os dois micro-ônibus pertencem ao mesmo dono. Segundo ela, os veículos foram deixados para manutenção há dois anos e nunca mais ninguém apareceu para buscar.

"O dono dos veículos deixou para manutenção e não veio mais na oficina. Procurei ele no escritório, mas o local não existe mais. O mecânico até sumiu. Agora quem ficou com o prejuízo fui eu", disse.

Os ônibus estavam dentro de oficina | Foto: Josemar Antunes

Imagens de câmeras de segurança da oficina mecânica devem ajudar a polícia identificar se o incêndio foi criminoso ou se aconteceu uma pane no sistema elétrico dos micro-ônibus.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) esteve no local. A Polícia Civil deve investigar as causas do incêndio.

