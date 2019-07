Cheia atinge casas em Cacau Pirêra e moradores reivindicam auxílio

Iranduba (AM) - Moradores do Distrito do Cacau Pirêra, no município Iranduba (a 27 km de Manaus), estão preocupados com nível da enchente deste ano. Várias casas já estão submersas na localidade. O município faz parte das 30 cidades que estão em situação de emergência por conta da cheia no Amazonas.

A dona de casa Yara Nascimento conta que já teve que resgatar os dois filhos que caíram no rio. "A água já está invadido a minha casa. Meus filhos não sabem nadar, se eles morrerem afogados como que vai ficar? Não recebemos nenhum auxílio", declarou.

Moradores reclamam da falta de auxílio | Foto: Marcely Gomes

Com a cheia, animais como cobras e jacarés chegam a invadir a residência dos moradores. Caso este descrito pela aposentada Maria Rosélia, que presenciou uma cobra atacando o vizinho.

"Já apareceu uma cobra tentando atacar o meu vizinho. Ela entrou dentro da casa dele, mas meu marido conseguiu matar antes de atacá-lo", conta.

A situação das famílias está complicada no local | Foto: Marcely Gomes

Feira do porto

A feira localizada nas proximidades do porto do Cacau Pirera é outro problema apontado pelo moradores. O local sofre com problemas de infraestrutura e limpeza pública.

O feirante José Neves, que trabalha no local há mais de 20 anos, alega que a Prefeitura não tomou nenhum procedimento em relação à enchente.

"A situação não está fácil. Nós trabalhávamos perto da feira e estamos enfrentando dificuldades. O prefeito não está fazendo nada em relação à enchente", contou o feirante.

O risco de doenças também é grande no local | Foto: Marcely Gomes

A situação da feira causa desespero aos moradores. "A feira está entrando na água. As pessoas jogam peixe podre e lixo. O porto todo está muito sujo. O prefeito disse que ia mandar retirar o barro e realizar a limpeza, mas até hoje não fez nada”, declarou o morador Francisco Gonçalves.

Prefeitura

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Iranduba informou, por meio da assessoria de imprensa, que após o Governo do Estado do Amazonas decretar situação de emergência no dia 17 de maio, a Defesa Civil de município realizou um levantamento das moradias atingidas pela cheia e começou a construção de pontes de madeira para facilitar o acesso dos moradores.

Entretanto, segundo a Prefeitura, a enchente ultrapassou a expectativa. "Por conta disso, muitos moradores ficaram sem atendimento. Agora estamos esperando uma nova resposta da Defesa Civil do Estado do Amazonas", informou a assessoria.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Moradores do bairro Alto de Nazaré sofrem com descaso do poder público