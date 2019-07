Cheia do rio Negro afeta moradores no Cacau Pirêra, em Iranduba

O bairro e demais localidades estão abandonados, conforme denúncia de moradores | Foto: Desconhecido

Iranduba - Na manhã desta quinta-feira (25), moradores do Distrito do Cacau Pirera, pertencente ao município de Iranduba (município distante 27 km de Manaus), na região metropolitana da capital, realizaram uma manifestação nas proximidades da Ponte Jornalista Phelippe Daou, na Rodovia AM 070, contra a atual administração municipal, de responsabilidade do prefeito Francisco Gomes (Chico Doido). Segundo informações dos moradores, até o momento, ninguém recebeu a ajuda emergencial, que seria enviada pelo Governo do Estado para a prefeitura e repassada para os resistentes da região.

De acordo com a moradora do bairro Nova Veneza, o bairro e demais localidades estão abandonados, em total descaso, e precisando de atenção. “Não recebemos uma ajuda humanitária até agora. As casas estão debaixo d’água e ninguém faz nada. Estamos cansados de esperar”, desabafou.

“O que gostaríamos de saber é porque chega ajuda para os outros municípios e para Iranduba, que é tão encostado da capital, não chega?”, indagou Sanches. Outra manifestação está sendo marcada, ainda para esta semana, na frente da sede do Governo, situada na avenida Brasil, bairro Compensa, Zona Oeste, segundo Sanches.

Em nota, a assessoria da Prefeitura de Iranduba destacou que todas a medidas de responsabilidade do Poder Executivo em relação à cheia de 2019 foram tomadas.

Entre as medidas estão: "o cadastramento das famílias afetadas na região do rio Solimões e no distrito de Cacau-Pirêra, a construção de aproximadamente 2,5 mil metros de pontes de madeira em Cacau-Pirêra, Alto de Nazaré e São José (Mutirão do Cacau) e adjacências, além do decreto de situação de Emergência no município, no dia 17 de maio passado".

A Prefeitura ressaltou que aguarda, agora, o envio de ajuda humanitária por parte dos governos Estadual e Federal, bem como purificadores de água e outros materiais que deverão ser disponibilizados em breve.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!:

Moradores do Viver Melhor ateiam fogo em barricada durante protesto

Moradores fazem manifestação e fecham Ponte do São Jorge