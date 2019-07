Após pressão da família e imprensa, PC-AM volta atrás sobre Caso Bruno

Conforme a delegada Catarina Torres, detalhes da investigação não podem ser repassados para que o trabalho da PC-AM em torno do caso não seja comprometido. | Foto: Divulgação

Manaus - Após 12 dias do sumiço do autônomo Bruno Vasconcelos de Almeida, de 35 anos, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) resolveu se pronunciar sobre o caso. Em nota divulgada ao Portal Em Tempo, nesta terça-feira (25), a instituição informou que a delegada Catarina Torres, que comanda as investigações, destacou que equipes realizam diligências no sentido de localizar o desaparecido.

Contrariando o último comunicado enviado pela assessoria do órgão no último dia 17 de julho, em que afirmava estar investigando apenas o desaparecimento de Bruno e não o sumiço do veículo, desta vez a Polícia Civil do Amazonas revelou estar mobilizada para localizar o veículo que o desaparecido usava quando saiu de casa no dia 17 de junho, por volta de meia-noite e meia.

O carro de Bruno aparece em um vídeo, que foi gravado por volta de 1h30 da manhã do dia em que o autônomo desapareceu. Na ocasião, policiais armados saem do carro e rendem um homem na rua Santa Isabel do bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) chega atrás do veículo, como se estivesse dando cobertura.

Conforme a delegada Catarina Torres, detalhes da investigação não podem ser repassados para que o trabalho da PC-AM em torno do caso não seja comprometido.

No dia 17 de junho, a PMAM informou que abriria uma sindicância para saber quem eram os policiais envolvidos no vídeo e, principalmente, identificar os que estavam utilizando o veículo.

Nesta terça (25), a reportagem voltou a procurar a instituição para buscar um posicionamento sobre a abertura da sindicância e a identificação dos servidores gravados em vídeo, porém até a divulgação desta matéria não houve respostas sobre os questionamentos.

Ontem (24), família e amigos de Bruno realizaram uma manifestação na avenida Humberto Calderaro, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da cidade, cobrando celeridade nas investigações. Segundo a família, as respostas sobre o desaparecimento ainda são negadas por órgãos da segurança pública do Estado.

De acordo com a esposa de Bruno, Jaqueline de Melo, o carro gravado nas imagens é do esposo. Segundo ela, o vídeo foi capturado por uma câmera de segurança instalada na rua onde o casal mora.

Bruno está desaparecido desde a meia-noite e meia da última quinta-feira (13), quando saiu de casa e, desde então, não foi mais visto. Segundo Jaqueline, tudo o que foi encontrado foi apenas a placa do carro do esposo, que foi entregue ao antigo proprietário do veículo.

"O carro já era dele, mas estava no nome do antigo dono. Pelo que a gente ficou sabendo, a polícia encontrou só a placa do carro e entregou para o dono antigo", afirmou a esposa.

No dia em que desapareceu, Bruno vestia uma camiseta cinza e bermuda nas cores azul e amarelo. Segundo Jaqueline, o esposo possui o desenho do símbolo infinito tatuado no ombro esquerdo com o nome Bernardo Melo de Almeida.

Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro de Bruno, pode entrar em contato com os familiares pelos números: (92) 3611-2864, (92) 99231-4023 e (92) 99220-0342.

