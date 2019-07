Funcionários ameaçam paralisação total no Hospital Francisca Mendes

Manaus - Com dois meses de salários atrasados e mais os dissídios não repassados, funcionários do Hospital Universitário Dona Francisca Mendes (HUFM), localizado na avenida Camapuã, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, realizaram uma manifestação na manhã desta terça-feira (25) para cobrar uma resposta do Governo do Estado.

De acordo com uma funcionária da unidade de saúde, que pediu para não ser identificada, os servidores devem parar as atividades na manhã desta quarta-feira (26). “Todos os pacientes que procurarem atendimento não serão atendidos, infelizmente. Vamos cruzar os braços pela luta dos nossos direitos. Somos pais e mães de famílias que precisam alimentar seus filhos e com contas para pagar”, afirmou.

A equipe de reportagem do EM TEMPO procurou a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), pedindo uma explicação sobre a situação dos funcionários, dívidas e futuros pagamentos. Também questionamos sobre a ameaça de paralisação e o prejuízo para os usuários da unidade hospitalar. Em nota, a Secretaria informou que deve pagar os prestadores de serviço da unidade até a próxima sexta-feira (28).

