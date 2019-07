Prefeitura retira vendedores ambulantes da Ponte Rio Negro

Reprodução

Manaus - Vendedores ambulantes da Ponte Jornalista Phelippe Daou, no bairro da Compensa, na Zona Oeste de Manaus, foram notificados para saírem do local onde estão por fiscais da Prefeitura de Manaus. Segundo o documento de notificação, os vendedores estariam exercendo atividade irregular.

De acordo com o vendedor Ronaldo Lira, que denunciou o caso ao EM TEMPO, os ambulantes foram notificados pela Secretaria Municipal de Abastecimento, Agricultura, Centro e Comércio Informal (Semacc) para saírem do local em 24 horas. ''Não houve conflito, foi algo sem truculência. O fiscal apenas veio até nós, por volta do meio-dia, notificando acerca da proibição de nossas atividades no local'', disse ele.

Lira afirmou que não sabe o que motivou a saída. Segundo ele, a venda no local é a forma de sustento de muitos na região. 'Não sei os motivos que levaram a nossa saída, nem o que sustenta essa decisão de retirada. Apesar de não ser pago, precisamos daquele local para realizar nosso trabalho. Nós só queremos os nossos direitos, que cremos ter nesse caso. Nós precisamos desse local de trabalho, pois levamos comida para a mesa de nossas casas com esse recurso'', argumentou.

O também vendedor Alex Lira alertou que as mercadorias dos ambulantes podem ser tomadas em breve. ''Obtive informações que na próxima quinta-feira (27), eles irão realizar o 'rapa' em nossas lojas, apreendendo nosso material e prejudicando nosso sustento'', comentou.

Por meio de nota, a Semacc informou que o processo de retirada dos ambulantes da ponte faz parte da Operação Manaus Mais Limpa. ''Nenhum ambulante que atua naquela área tem autorização pra estar ali, são considerados invasores. Nesse caso, não existe remanejamento. Eles realmente vão ter que deixar o local, conforme a notificação'', finalizou a nota.

