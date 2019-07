Vídeo: cheia causa R$ 60 milhões de prejuízos para agricultura no AM

Manaus - Fruta e verdura na mesa é sinônimo de luxo para algumas pessoas nessa época de enchente. É que a subida das águas devastou plantações no interior do estado. Alguns produtos chegaram a dobrar de preço, como a banana pacovã, por exemplo, que vem de Manicoré, Manacapuru, Coari e Novo Aripuanã, um dos poucos produtos que ainda chegam do interior, e essa foi a ultima remessa.

E por causa da alagação em grande parte dos municípios do Amazonas, muitos produtos têm vindo de outros estados do norte do país e ate do nordeste. Produtos como o cará e a macaxeira por exemplo, têm ficado ate 40% mais caros.

O abacaxi, de Novo Remanso, é um dos poucos produtos que não sofreu alta nos preços. A unidade varia entre R$ 1 e R$ 3, dependendo do tamanho. Já o tomate regional chega a R$ 8,50 o quilo. A pimenta de cheiro também está bem mais cara, e o quilo da farinha, lá de Uarini, está R$ 7 em média.

Com a cheia dos rios, 11 municípios no Amazonas acumularam perdas de R$ 60 milhões em produtos agrícolas nos cinco primeiros meses desse ano. A maior delas foi em Borba, mais de R$ 22 milhões.

O levantamento foi feito pelo Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam). Aqui no estado, 400 mil pessoas sofreram ou ainda sofrem com a subida das águas conforme a defesa civil.

Em Manaus, depois de dois dias de estabilidade, o rio Negro voltou a encher um centímetro na última sexta-feira (21) e alcançou a a cota de 29 metros e 41 centímetros. Essa é a oitava maior cheia da história.

