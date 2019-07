Vídeo: quartéis dos bombeiros são fechados por falta de efetivo no AM

Manaus - Portões fechados e o estacionamento sem viaturas. A placa de identificação de um dos antigos quartéis foi retirada. Esse cenário revolta a população da zona oeste de Manaus. O estado possui 684 soldados, eles atuam em 11 companhias da capital e nove no interior, e atendem, em média, cinco mil ocorrências por ano.

O número é baixo. O último concurso foi realizado em 2009. Em cada viatura deveriam atuar dez bombeiros, mas atualmente apenas quatro saem nelas para atender as ocorrências. Para o presidente da associação dos cabos e soldados, Sargento Igo Silva, isso é preocupante.

Descaso

Um posto de bombeiros da zona oeste foi desativado há três meses. Moradores do bairro informaram que o local agora é um ponto de encontro para usuários de drogas. A fiação foi toda roubada e o local está totalmente abandonado.

O forro está caindo. Portas, janelas e louças foram quebradas por invasores. Até lampadas foram furtadas. Uma moradora, que prefere não ser identificada, diz que os furtos no local, são comuns.

No ano passado, moradores do bairro Educandos perderam suas casas após um incêndio na comunidade Bodozal. O corpo de bombeiros chegou ao local em aproximadamente vinte minutos devido ao difícil acesso.

Cortes

No mês passado, o governador Wilson Lima anunciou que o estado passa por um período difícil financeiramente, e cortes seriam feitos para equilibrar as contas. Para a categoria, as novas contratações não podem ser alvo de cortes no orçamento.



Em nota, o corpo de bombeiros confirmou o fechamento de outro posto, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, mas garantiu que a população não será afetada, já que os soldados foram remanejados para outras unidades.

Confira a nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) confirma o fechamento dos dois postos, sendo um localizado no bairro Compensa, Zona Oeste e o outro no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital, por contenção de gastos.

Afirmamos que o remanejamento das equipes e extinções dos postos supracitados não afetarão no atendimento à população das proximidades, uma vez que as equipes do Posto Compensa serão realocadas no Posto do Batalhão de Bombeiros Especial (BBE) tendo o apoio também do Posto do Cacau Pirêra. Já as equipes do Posto Colônia, serão realocadas no Posto Central, localizado do Comando Geral do CBMAM, no bairro Petrópolis.

O CBMAM reforça ainda o compromisso com a população e função constitucional".

