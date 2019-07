Palhaços Patati Patatá visitam pacientes da Fundação Cecon, em Manaus

Patati e Patatá visitam a Fundação Cecon | Foto: Divulgação

Manaus - Os pacientes atendidos na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Amazonas (Fcecon) e seus acompanhantes receberão uma visita especial nesta quinta-feira (27), às 9h. A dupla de palhaços Patati Patatá, que cumpre agenda de shows no Ramito Circo, em um shopping localizado na zona Centro-Sul, estará na unidade, conversando e divertindo os pacientes.



Para os artistas que já rodaram por todo o Brasil, esse tipo de visita é uma forma de se aproximar desses fãs especiais, que não têm condições de se deslocar até o local dos shows.

“Sempre que podemos, nas cidades onde nos apresentamos, procuramos visitar hospitais, para levar um pouco de carinho às crianças que estão passando por tratamento. Também vamos às escolas e instituições filantrópicas. Nós sabemos que algumas crianças não podem ir aos shows e essa é a maneira que encontramos para levar um pouco de alegria para eles”, ressaltam os palhaços.

Durante a visita, a dupla de palhaços que encanta pessoas de todas as idades promete muitas brincadeiras e fotos com os pacientes e acompanhantes. O responsável pelo circo, Ramito Júnior, diz que os palhaços são ícones da nova geração. “Essas ações são uma forma de levar alegria para o público e reforçar a importância da empatia e de ajudar o próximo”, afirmou.

Patati Patatá já lançaram dez CDs, cinco DVDs e duas coleções com 100 músicas cada. Ao todo, são mais de 6 milhões de produtos vendidos. No final de 2010, a dupla lançou um Box de DVDs pela Som Livre, que recebeu disco de platina triplo.

Show

A dupla de palhaços está cumprindo agenda de shows no Ramito Circo. Patati Patatá se apresentam a partir desta quinta-feira (27) até domingo (30).

O Ramito Circo está instalado no estacionamento de um shopping, próximo à Cachaçaria do Dedé. As sessões acontecem às quintas-feiras e sextas-feiras, às 20h30, e sábados e domingos em três horários: 15h30, 18h e 20h30.

No espetáculo, denominado de ‘Alegria’, pais e filhos podem interagir ao som dos sucessos da dupla de palhaços mais amada do Brasil. No repertório tem canções como o “Ronco do vovô”, “O casamento do Pato” e “A minha velha”.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do circo. Cadeira setor popular custam R$ 20,00 criança e R$ 40,00 adulto, cadeira VIP R$ 30,00 criança e R$ 60,00 adulto.

*Com informações da assessoria

