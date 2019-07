Vítima de acidente de trânsito no São Jorge permanece no hospital

Manaus - José Hosanam Bezerra, de 29 anos, um dos ocupantes do veículo que atropelou e matou, na noite dessa terça-feira (25), a adolescente Giovanna Guimarães Lopes Cristina , de 19 anos, passou por uma cirurgia geral no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, e foi transferido para o João Lúcio, onde segue internado.

Conforme a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), o procedimento cirúrgico foi para o tratamento de um ferimento causado por uma estaca de madeira, que perfurou o tórax da vítima.

"O paciente foi estabilizado e encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio para avaliação neurológica nesta quarta-feira (26)", informou a Susam.

O acidente

De acordo com o tenente Ubiratan Soares, da 21ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), populares relataram que o carro trafegava com cinco pessoas. A motorista perdeu o controle do veículo no momento que estava tentando estacionar.

Desgovernado, o carro arrastou Giovanna e entrou no terreno de uma casa. A residência ficou parcialmente destruída.

Giovanna foi levada a ao Hospital 28 de Agosto pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) às 19h37, passou por tentativas de reanimação, mas não resistiu e morreu por volta das 19h50.

As outras vítimas, que estavam no veículo, foram identificadas como Rosana Meneses Lima, de 63 anos, Ilda de Deus Régis, de 69 anos, Joana Bezerra, de 48 anos, e Helena Bezerra, de 46 anos.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (Susam), Ilda Régis apresentou escoriações no corpo e face. Ela realizou exames, recebeu avaliação médica e após ser medicada foi liberada. As demais vítimas foram atendidas pelo Samu e liberadas.

