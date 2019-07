Buscas por crianças desaparecidas em naufrágio são encerradas

Manaus - As buscas por duas crianças, que teriam se afogado no naufrágio do navio Cidade de Carauari, na última quinta-feira (20), foram encerradas no fim da tarde de terça-feira (25). Um grupo de quatro mergulhadores do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estava em Carauari, a 788 quilômetros de Manaus, desde a sexta-feira (21).

De acordo com o 1° sargento Daniel de Araújo, comandante do grupo, foram feitas buscas submersas e buscas superficiais, além de mergulhos dentro da embarcação, sem qualquer êxito. Segundo o comandante, os corpos de três dos cinco desaparecidos, foram localizados e apenas as crianças, de dois e quatro anos, respectivamente, não conseguiram ser encontradas.

O sargento ainda afirmou que a embarcação está em um local diferente de onde naufragou. "Conseguimos retirar os três adultos, e sobre as duas crianças, nossa suspeita é de que durante o deslocamento da embarcação, já tombada, a correnteza tenha levado as duas crianças de dentro da embarcação e levado para um lugar desconhecido. Fizemos varredura ao redor da embarcação e buscas nos outros compartimentos, como banheiros e camarotes, mas nada foi encontrado.

O barco "Cidade de Carauari" afundou nas proximidades da comunidade do Bacaba na madrugada de quinta-feira (20). Os corpos dos três desaparecidos, identificados como Laurita Freitas Borges, Camila Nascimento e Michael, foram velados ainda na madrugada de sábado.

