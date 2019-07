OAB-AM discute pauta para o fortalecimento da Zona Franca

Manaus - O superintendente da Suframa, Alfredo Menezes, reuniu-se na tarde desta quarta-feira (26), na sede da autarquia, com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Amazonas (OAB-AM), Marco Aurélio Choy, e com as advogadas Iolanda Pereira, Érika da Silva e Rayssa Lopes, integrantes da Comissão de Defesa da Zona Franca de Manaus da OAB-AM.

A reunião teve o propósito de discutir uma pauta com diversos assuntos voltados ao fortalecimento do Polo Industrial de Manaus (PIM), entre os quais infraestrutura, desburocratização de Processos Produtivos Básicos (PPBs), realização da reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), situação da invasão de terrenos no Distrito Industrial, Lei de Informática e o calendário de eventos a serem promovidos pela OAB-AM com o objetivo de debater o tema Zona Franca de Manaus.

Papel especial

Menezes agradeceu a visita dos integrantes da Ordem e colocou a autarquia à disposição para colaborar no que for necessário para efetivar ações que gerem emprego e renda e impulsionem a economia da região. Ele disse acreditar que a Comissão de Defesa da Zona Franca de Manaus da OAB-AM terá, neste sentido, um papel especial na congregação da sociedade civil para o fomento a projetos que fortaleçam o modelo de desenvolvimento da ZFM.

“Precisamos de vocês, assim como precisamos dos nossos diversos parceiros da sociedade. Temos feito um trabalho em sinergia com as diversas instituições, diuturnamente, e vamos seguir juntos na defesa dos interesses da ZFM”, disse o superintendente.

