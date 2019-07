Em Parintins, governador anuncia melhorias para o município

Manaus - Durante passagem por Parintins (a 363 quilômetros de Manaus), o governador Wilson Lima realizou uma série de melhorias para o município, como a instalação da delegacia para proteção da mulher, criança e idoso, a inclusão da cidade nas ações do Programa Social e Ambiental dos Igarapés (Prosamim), além de entregar termos de quitação de conjuntos habitacionais em Parintins.

A Delegacia Especializada em proteção à Mulher, ao Idoso, à Criança e ao Adolescente no município vai funcionar em parceria com a Prefeitura e deve entrar em funcionamento no final do mês de julho.

A implantação da unidade especializada na Ilha Tupinambarana deve melhorar o atendimento de grupos vulneráveis e também terá impactos no fortalecimento da rede de proteção contra esses crimes. A Prefeitura de Parintins, que deve disponibilizar assistentes sociais, psicólogos e atendentes

“Tudo isso é uma prova do comprometimento que nós temos com o interior, dando mais atenção para essas pessoas que ficaram por muito tempo ignoradas. Desde o dia 1º de janeiro eu tenho trabalhado dia e noite para desenvolver o Estado. Tudo isso é para dar mais segurança e atender àqueles casos que acontecem na Ilha, que muitas vezes não tem solução”, afirmou Wilson Lima.

Prosamim

As obras na Ilha Tupinambarana, vão compreender a requalificação socioambiental e urbanização da Lagoa da Francesa e dos bairros Castanheira, Santa Clara, Palmares e Santa Rita de Cássia.

Estudos e projetos serão realizados na localidade para levantar as informações da área sobre requalificação socioambiental, reassentamentos, sistemas de água e esgoto e urbanização. A obra na cidade faz parte da nova etapa do programa a ser financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e executado pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). O programa vai contemplar, além de Parintins, outros três municípios a serem definidos pelo governador.

Entrega de documentos

Durante a tarde, o governador participou da entrega de 200 termos de quitação de imóveis para moradores dos conjuntos habitacionais Macurany, Vitória-Régia e João Novo. O evento ocorreu no Centro do Idoso Pastor Lessa, no bairro do Itaúna 2.

Parintins foi o primeiro dos seis municípios que possuem residenciais financiados pelo Governo do Estado que vão receber a ação de entrega de títulos de quitação de imóveis para mutuários que negociaram e efetivaram os pagamentos com a campanha de recuperação de crédito. Os próximos municípios que terão entrega serão Maués, Humaitá, Itacoatiara, Coari e Manicoré.

O Termo de Quitação é o documento que torna o mutuário proprietário legítimo do imóvel, possibilitando-o ter acesso à regularização como escritura e documentação cartorial do imóvel.

