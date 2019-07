Julho Amarelo: Susam lança campanha de luta contra Hepatites Virais

Manaus - A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) lança, no próximo mês, a campanha “Julho Amarelo”, em alusão às medidas de prevenção contra as Hepatites Virais do Estado do Amazonas. A campanha é realizada pela Coordenação Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

De acordo com a coordenadora estadual de IST/AIDS, Dessana Chehuan, a abertura oficial da campanha será no dia 5 de julho, na FMT-HDV, com a disponibilização de exame de elastografia para avaliar as doenças hepáticas.

“As hepatites virais são doenças silenciosas de evolução lenta e que na maioria das vezes progridem para doenças graves que acometem principalmente o fígado. Com a elastografia, vamos classificar e tratar de acordo com o estágio da doença”, disse ela.

Durante a campanha, a Coordenação Estadual de IST/AIDS e Hepatites Virais vai disponibilizar 49,8 mil Testes Rápidos para Hepatite B; 45,8 mil para Hepatite C; 366.881 preservativos masculinos; e 100 mil folders informativos sobre as doenças.

As ações vão ser intensificadas também nos 61 municípios do interior do estado que já realizam os testes rápidos para Hepatites B e C, sendo que Atalaia do Norte, Coari, Eirunepé, Guajará, Tabatinga, Tapauá e Tefé possuem Serviço de Assistência Especializada para as Hepatites Virais.

Cenário

Segundo a coordenação estadual de IST/AIDS, nos últimos 10 anos o Amazonas registrou aproximadamente 15,8 mil casos de hepatites virais. Destes, 40,8% de Hepatite B; 16% de Hepatite C; e 7% de Hepatite D. Os municípios que registraram as maiores taxas de incidência das Hepatites B, C e D no ano de 2017 foram: Anori, Boca do Acre, Carauari, Coari, Codajás, Eirunepé, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Itacoatiara, Lábrea, Manaus, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Santa Isabel do Rio Negro, Tapauá e Tefé.

Transmissão

As Hepatites B, C e D podem ser transmitidas por meio da relação sexual sem proteção, transfusão de sangue e derivados contaminados, compartilhamento de material para uso de drogas (seringas, agulhas e cachimbos), materiais cortantes e perfurantes como alicates de unha, lâminas de barbear e de depilar, escovas de dentes e também da mãe para o filho, durante a gestação.

Programação

Dia 02/07 – Das 9h às 17h



Oficina de Atualização do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para Hepatite C e Coinfecções do Amazonas.

Local: Auditório Dr. Luiz Montenegro, na Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado.

Dia 05/07 – Das 9h às 15h

Abertura oficial do Julho Amarelo com distribuição de folder e preservativos e a oferta, para as pessoas que tiverem diagnóstico de Hepatite B ou C confirmado, do exame de elastografia.

Local: Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado

Dia 08/07

Inauguração do Centro de Testagem e Aconselhamento do Centro de Atenção Integral à Melhor Idade - CAIMI Ada Rodrigues Viana

Dia 26/07 – Das 7h às 16h

Ação de testagem para as Hepatites B e C, palestras, distribuição de preservativos e folders e imunização contra a Hepatite B.

Local: Fundação Alfredo da Matta (Fuam)

Dia 29/07 – Das 9h às 15h

Ação de testagem para as Hepatites B e C, distribuição de folder e preservativos e a oferta, para as pessoas que tiverem diagnóstico de Hepatite B ou C confirmado, do exame de elastografia.

Dia 30/07

Durante todo o mês de julho, a Policlínica Governador Gilberto Mestrinho estará ofertando testagem para Hepatites B e C intensificará as ações de prevenção e diagnóstico destas doenças.

Local: Policlínica Governador Gilberto Mestrinho

Dia 31/07 – Das 8h às 16h

A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus, através da Coordenação Municipal de IST, AIDS e HV de Manaus realizará ação de testagem e prevenção as Hepatites Virais

Local: Praça da Matriz, Centro.

