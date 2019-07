Entrega de documentação do Bolsa Idiomas termina nesta quinta-feira

No ato da entrega de documentação, os classificados recebem a data para a reuniões de integração | Foto: Divulgação

Manaus - Os 7.868 classificados na primeira chamada do Programa Bolsa Idiomas (PBI), da Prefeitura de Manaus, têm até as 17h desta quinta-feira (27) para entregar a documentação exigida no edital e garantir a bolsa. Os documentos estão sendo recebidos na sede da Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), na avenida Professor Nilton Lins, nº 3.259, bloco D da Universidade Nilton Lins, bairro Parque das Laranjeiras, zona Centro-Sul.

Os interessados devem consultar o edital do processo seletivo para ter acesso à lista completa da documentação necessária, disponível no endereço eletrônico http://portalespi.manaus.am.gov.br. Estão entre as solicitações documentos pessoais, comprovante de renda, comprovante de residência e declaração de renda familiar.

Voltado para pessoas de baixa renda residentes em Manaus, o PBI é coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), por meio da Espi.

De acordo com o diretora-geral da Espi/Semad, Stela Cyrino, os trâmites são necessários para que os contemplados garantam o benefício. “Os candidatos que deixarem de entregar quaisquer dos documentos exigidos serão automaticamente eliminados, não sendo admitida a entrega fora do prazo estipulado”, destaca.

Ainda de acordo com Cyrino, para orientar os bolsistas quanto ao processo e esclarecer dúvidas, as Instituições de Ensino (IEs) parceiras do programa seguem com estandes na sede da Espi/Semad.

No ato da entrega de documentação, os classificados recebem a data para a reuniões de integração, onde são esclarecidas dúvidas sobre a legislação do programa, além dos direitos e deveres do bolsista. As palestras terão início no próximo dia 16 e seguirão em datas e horários diferenciados durante o mês de julho.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Seis linhas de ônibus da capital serão alteradas a partir de domingo