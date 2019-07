Ações para o combate ao suicídio iniciam na Ponte Rio Negro

A prova esportiva contará com dois trajetos: um de 5km, para os corredores menos experientes, e um percurso de 10 km, destinados aos corredores e praticantes de corrida mais experientes | Foto: Divulgação

Manaus - A Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) e a Secretaria de Desenvolvimento da Região Metropolitana (SRMM) iniciam ações de combate ao suicídio na ponte Jornalista Phelippe Daou, popularmente conhecida como ponte Rio Negro. Entre as ações, estão atividades esportivas de corridas de rua da capital para a realização da campanha.

O evento que abre essa temporada ocorrerá no próximo domingo (30) com a segunda edição da "Corrida Shop do Pé 2019", que irá reunir em torno de 1.500 atletas e praticantes de corridas, que buscam uma vida mais saudável através de atividades esportivas.

A mobilização na ponte para o próximo fim de semana é promovida pela Federação Amazonense de Atletismo e o Centro de Valorização da Vida (CVV), em parceria com a SRMM e UGPE.

Qualidade de vida

O subcoordenador da área institucional da UGPE, Francisco Filho, afirma que o órgão tem iniciado um trabalho para chamar a atenção da sociedade sobre os altos índices de suicídio que ocorrem nas imediações da ponte.

“A intenção da UGPE é, além de promover a prática de atividades físicas naquele espaço, informar sobre a depressão e buscar meios de diminuir os índices de suicídio que ocorrem no perímetro da ponte. E para isso estamos firmando parcerias com órgãos e instituições para promover ações referentes ao tema” afirmou.

Corrida

A prova esportiva contará com dois trajetos: um de 5km, para os corredores menos experientes, e um percurso de 10 km, destinados aos corredores e praticantes de corrida mais experientes. Um dos representantes do evento, Erivelton Almeida, ressalta que o propósito do evento é valorizar a vida.

“A corrida, que acontecerá em um dos nossos cartões postais, terá além do incentivo à prática de atividades físicas e de uma vida mais saudável, a distribuição de cartilhas que contenham informações de valorização da vida devido ao alto número de suicídios que ocorrem na ponte”.

