Patati e Patatá emocionam pacientes na luta contra o câncer em Manaus

Manaus - “Se você quer sorrir, é com Patati, se você quer brincar, é com Patatá”, foi cantando essa música que a dupla Patati Patatá alegrou pacientes em tratamento na Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado Amazonas (FCecon), no bairro Planalto, Zona Centro-Oeste, na manhã desta quinta-feira (27).

Famosos pelas canções com mensagens de alegria e diversão para crianças, a dupla está Manaus cumprindo agenda de shows em um centro de compras e resolveu visitar a Fundação, que é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (Susam), para levar alegria e carinho para quem passa pelo difícil momento da descoberta e tratamento de câncer.

A visita dos palhaços Patati e Patatá faz parte de uma das ações de humanização que a FCecon oferece aos seus pacientes, entre eles o “Manhã de Beleza” e o “Páscoa Solidária”.



O presidente da FCecon, médico mastologista Gerson Mourão, conta que o centro de controle de oncologia recebeu abertamente a visita da dupla pelo ambulatório, onde estão os pacientes que todos os dias dão entrada para serem atendidos, pela sala de quimioterapia, onde acontece o tratamento de pacientes e, por último, visitou a sala onde ficam as crianças que lutam contra o câncer.

“Estamos agraciados com a vinda deles aqui pela primeira vez ao hospital. A dupla energizou não só os pacientes, mas também todos que trabalham na instituição. Por onde eles passam, geram alegria. O primeiro lugar que visitaram foi a quimioterapia e, como podemos perceber, a chegada deles emocionou vários pacientes. Isso, para nós, é um fato inédito dentro do hospital e muito importante para nossa gestão", destacou Mourão.

Circo

A dupla de palhaços está cumprindo agenda de shows no Ramito Circo. Patati Patatá se apresentam a partir desta quinta-feira (27) até domingo (30).

O Ramito Circo está instalado no estacionamento do Amazonas Shopping. As sessões acontecem às quintas-feiras e sextas-feiras, às 20h30, e sábados e domingos em três horários: 15h30, 18h e 20h30.

No espetáculo, denominado de "Alegria", pais e filhos podem interagir ao som dos sucessos da dupla de palhaços mais amada do Brasil. No repertório tem canções como o “Ronco do vovô”, “O casamento do Pato” e “A minha velha”.

Os ingressos estão à venda na bilheteria do circo. Cadeira setor popular custa R$ 20 criança e R$ 40 adulto, cadeira VIP R$ 30 criança e R$ 60 adulto.

