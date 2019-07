Foragido da Justiça é capturado no Distrito de Cacau Pirêra

A autoridade policial relatou que Jefferson Breno foi preso em flagrante em outubro de 2012, quando tinha 18 anos, por roubo cometido em um posto de combustíveis localizado na Comunidade Lago do Limão, em Iranduba. | Foto: Divulgação

Manaus - Na manhã desta quinta-feira (27), o foragido da Justiça, Jefferson Breno Nazaré de Lima, 26, foi capturado pela equipe do Posto de Policiamento Integrado (PPI) do Distrito de Cacau Pirêra. De acordo com o delegado Antonio Chicre Neto, titular do PPI, o infrator foi localizado nas proximidades do porto daquele distrito, no momento em que pretendia pegar uma lancha com destino a Manaus.

A autoridade policial relatou que Jefferson Breno foi preso em flagrante em outubro de 2012, quando tinha 18 anos, por roubo cometido em um posto de combustíveis localizado na Comunidade Lago do Limão, em Iranduba, município distante 27 quilômetros em linha reta da capital, onde também fica o Distrito de Cacau Pirêra.

“Na época, ele cometeu o crime na companhia de outro rapaz. Em posse de arma de fogo, os infratores anunciaram o roubo e renderam os funcionários do estabelecimento. Condenado pelo crime de roubo majorado, Jefferson Breno estava em situação de foragido da Justiça desde 2017, por descumprimento de medidas estipuladas na sentença penal condenatória”, explicou Chicre Neto.

O mandado de prisão em nome de Jefferson Breno foi expedido no dia 19 de outubro de 2017, pelo juiz Jorsenildo Dourado Nascimento, então titular da 1ª Vara da Comarca de Iranduba. Ao término dos procedimentos cabíveis na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Iranduba, o infrator será encaminhado à unidade prisional em Manaus, onde irá permanecer à disposição da Justiça.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no WhatsApp. Clique aqui!:

Foragido da justiça é preso pela equipe da DEHS no Novo Aleixo