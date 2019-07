Detento do semiaberto morre após colidir moto contra poste em Manaus

A mulher da vítima compareceu no local do acidente e informou que o homem era monitorado por uma tornozeleira eletrônica | Foto: Divulgação

Manaus - O detento do regime semiaberto, identificado como Maikon Rocha de Almeida, de 35 anos, morreu após perder o controle da motocicleta que pilotava e colidir contra um poste de iluminação, na tarde desta quinta-feira (27). O acidente aconteceu na avenida do Turismo, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.



Testemunhas relataram para a Polícia Militar que a vítima trafegava em alta velocidade e durante a curva se desequilibrou e perdeu a direção da moto.

"O acidente aconteceu nas proximidades do cemitério, ambulantes que trabalham na região relataram que o motociclista estava pilotando em zigue-zague e fazendo graças na pista. Possivelmente estava sob o efeito de entorpecente ou alcoolizado", informou o tenente Zaranza, da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ainda conforme o policial, a mulher da vítima compareceu ao local do acidente e informou que o homem era monitorado por uma tornozeleira eletrônica e cumpria pena em liberdade pelo crime de roubo.

"A moto da vítima não tinha nenhuma restrição. A companheira de Maikon relatou que ele estava trabalhando como mototaxista não legalizado", contou o tenente.

O Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) fez a perícia no local do acidente. O corpo do Maikon foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

Leia mais

Carro em alta velocidade atropela e mata homem na avenida Autaz Mirim

Idosa morre após ser atropelada por carro na avenida Coronel Teixeira