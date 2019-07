R$ 220 mi movimentam a economia com 13º e pagamento dos servidores

Prefeito liberou o beneficio que cairia no final de julho com um mês de adiantamento | Foto: Marinho Ramos

Manaus - Servidores da Prefeitura de Manaus recebem nesta sexta-feira (28), a primeira parcela do 13º salário, antecipado conforme anúncio do prefeito Arthur Virgílio Neto no começo do mês. Somado ao salário de junho, os mais de 33 mil servidores ativos e os mais de 6,9 mil inativos recebem R$ 220,4 milhões, movimentando a economia local.



“Isso é o trabalho de uma prefeitura organizada, fiscalmente saudável. É uma obrigação que está sendo cumprida, de forma antecipada, com os nossos servidores, para que se sintam valorizados, tanto quem já fez, quanto quem ainda faz muito pela gestão, pela cidade e pelas pessoas”, afirmou o prefeito Arthur, em anúncio no último dia 10.

Do montante, R$ 59 milhões correspondem ao valor da primeira parcela do 13º e R$ 124,5 milhões é a soma da folha de junho dos servidores ativos, além de outros R$ 36,9 milhões do 13º e do salário corrente dos aposentados e pensionistas. O pagamento da folha é feito entre os dias 26 e 28, de acordo com os grupos definidos pela Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad).

“Desde o primeiro mandato, o prefeito Arthur tem a preocupação de garantir os direitos do funcionalismo público. Mesmo no auge da crise econômica do país, quando diversas capitais brasileiras não pagaram regularmente o décimo terceiro, Manaus manteve o compromisso com seus servidores”, disse a secretária em exercício da Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia da Informação e Controle Interno (Semef), Mariza Gentil. “O ajuste fiscal garante uma saúde financeira estável à municipalidade e a prova disso é que os bancos nos procuram para oferecer dinheiro por nossa boa reputação”, completou.

O pagamento antecipado do 13º salário do município é uma tradição na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, que há seis anos também cumpre rigorosamente a folha de pagamento da prefeitura, garantindo aos servidores que consigam se planejar para pagar suas contas, investir ou até mesmo viajar.

“O prefeito está de parabéns por cumprir fielmente a liberação do décimo e, assim, ajudar a alavancar a economia da cidade”, elogia a agente administrativa da Semef, Rosana Frota, que tem 20 anos de experiência na área. “Receber a primeira parcela do décimo terceiro em junho é uma contribuição que valoriza nosso trabalho e me ajuda muito em casa”, completa o assessor técnico do órgão, Claudionor Albuquerque.

Para a técnica municipal Marta Brito, o pagamento é um incentivo aos que garante planejamento antecipado de gastos e investimentos. “É de grande importância para todos nós que a prefeitura nunca atrase o décimo, pois assim podemos programar uma viagem ou um pagamento de uma dívida”, explica.

Leia Mais

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Foragido da Justiça é capturado no Distrito de Cacau Pirêra

Patati e Patatá emocionam pacientes na luta contra o câncer em Manaus