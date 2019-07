Grave acidente de moto deixa duas pessoas feridas em Manaus

Manaus - Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de moto, na manhã desta sexta-feira (28), na avenida Beija-flor vermelha, comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. As vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares na Zona Leste da capital.

De acordo com informações do sargento Ailton Campos, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem e uma criança do sexo masculino estavam em uma motocicleta, modelo Honda/Pop, de cor branca, no momento do acidente.

"As testemunhas afirmaram que os ocupantes da moto passaram por um quebra-mola em alta velocidade. Ao ultrapassarem um carro Chery, de cor amarela, colidiram com uma picape que vinha no sentido contrário", informou o sargento Ailton Campos.

As vítimas ficaram gravemente feridas | Foto: Josemar Antunes

Ao Portal Em Tempo , o condutor da picape, modelo Mitsubishi/L200, de cor preta, de 30 anos, afirmou que o condutor da moto invadiu a contramão.

"Foi muito rápido e não deu tempo para desviar. A moto bateu de frente e deixou os dois com ferimentos graves, principalmente a criança que estava na garupa", disse.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pela Policia Militar. A criança foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro da Criança, conhecido como "Joãozinho". O homem deu entrada no Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio.

As vítimas não foram identificados e não há informações sobre o estado de saúde delas

Local do acidente | Foto: Josemar Antunes

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local do acidente para auxiliar nos trabalhos da perícia criminal.

O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat), prédio anexo na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves, na Zona Leste de Manaus.

Leia mais:

Receba as principais notícias do Portal Em Tempo direto no Whatsapp. Clique aqui!

Vítima de acidente de trânsito no São Jorge permanece no hospital