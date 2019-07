Documentos pessoais representaram 86% das perdas e extravios em Manaus

Manaus- Os Cartões bancários e documentos, como RG e CPF, representaram 86% dos itens perdidos ou extraviados em Manaus, até abril deste ano. Em quatro meses, a Polícia Civil do Amazonas registrou 35.462 boletins de ocorrência por perdas ou extravios, 30,6 mil deles de cidadãos relatando a perda de documentos pessoais. Os boletins incluem dezenas de itens, englobando de veículos perdidos (252) a animais de estimação (2).

O registro de perdas e extravios cresceu 16% até abril, conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). No mesmo período do ano passado, foram 30.394 B.Os. Durante todo o ano, foram 92,2 mil registros para esse tipo de ocorrência.

Do total de perdas e extravios, 30.644 foram de objetos no segmento de cartões, documentos pessoais e cheques. O segundo no ranking são os equipamentos de telefonia, com 954 registros. Na sequência aparecem acessórios, como bolsas e calçados, com 728 casos, e os diplomas e certificados, com 520 notificações.

O registro da perda de objetos pode ser feito através da Delegacia Interativa ou pessoalmente nos Distritos Integrados de Polícia (DIP). No caso de documentos pessoais, como o RG, o registro tem sido usado para a obtenção da segunda via. Conforme o diretor do Instituto de Identificação, Jorge Saraiva, em qualquer circunstância de prejuízo com documentação é necessário registrar o B.O.

“Em todos os casos de perda, extravio, furto e roubo é recomendável fazer o B.O para fins de registro e direito. Os cidadãos devem solicitar segunda via, tendo em vista que o RG é o documento mais popular e um dos mais solicitados para que o cidadão possa exercer seus direitos e obrigações na vida civil’, disse.

