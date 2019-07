Empresas depositam pagamento e ameaça de greve dos ônibus é suspensa

“Depois de nove dias de atrasos, o adiantamento quinzenal referente ao mês de junho, foi pago. Greve totalmente descartada por parte dos trabalhadores rodoviários”, afirmou o Sindicato. | Foto: Divulgação

Manaus - Na madrugada desta sexta-feira (28), as empresas de ônibus de Manaus começaram a realizar o pagamento do adiantamento quinzenal de salário para os rodoviários. O clima estava tenso desde a última segunda-feira (24), quando os trabalhadores decidiram recolher os veículos para as garagens das empresas como uma forma de pressionar os empresários pelo pagamento de direitos trabalhistas.

Conforma a assessoria do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Rodoviários de Manaus (STTRM), nesta sexta surgiram "Fake News" anunciando uma possível paralisação dos rodoviários.



Em nota, o STTRM desmentiu a informação. “Depois de nove dias de atrasos, o adiantamento quinzenal referente ao mês de junho foi pago. A greve está totalmente descartada por parte dos trabalhadores rodoviários”, afirmou o sindicato.

O STTRM frisou que qualquer informação sobre algum movimento grevista e fake news.

Última paralisação

Na última segunda-feira (24), trabalhadores rodoviários de Manaus cruzaram os braços e paralisaram as atividades nos terminais e nas garagens. Ônibus das empresas Viação São Pedro, Global Green e Expresso Coroado, estão parados.

Segundo o STTRM, os trabalhadores paralisaram após não receberam o adiantamento quinzenal.



Segundos os rodoviários, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) teria informado que não havia como pagar os trabalhadores. Na ocasião, o Sinetram não se pronunciou sobre o caso.

