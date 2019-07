Detentos comemoram primeira fornada do curso de panificação do Compaj

Manaus - A primeira fornada do curso de panificação saiu nesta sexta-feira (28), no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no Km 8 da rodovia BR-174 (Manaus-Boa Vista). Os internos que participam do projeto “Pão que liberta”, criado este ano pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), comemoraram o resultado da primeira semana de aulas práticas.

No primeiro dia de experiência, foram produzidos 125 pães dos tipos francês e caseiro. Quinze internos participaram diretamente de todo processo de fabricação.

O diretor do Compaj, Robert Barreto, disse que a primeira fornada de pães representa um marco na história da unidade prisional. “Hoje, pudemos ver que esses internos selecionados são os primeiros de muitos que vão passar pela qualificação e ter uma chance quando retornarem ao convívio em sociedade”, comemorou.

O curso de panificação iniciou na última segunda-feira (24), com 60 internos inscritos. Eles terão aulas práticas e teóricas oferecidas por instrutores do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam). O curso tem duração de 100 horas e está sendo realizado de segunda a sexta-feira, com carga horária de 4 horas/dia.

Produção

O projeto “Pão que liberta” estima a fabricação de 15 mil pães diariamente. Os produtos serão destinados para o consumo dos detentos em todas as unidades prisionais e para o mercado externo.

Inauguração

A panificadora do Compaj foi inaugurada no último dia 10 de junho, pelo governador Wilson Lima e pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.

*Com informações da assessoria.

