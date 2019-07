Homem morre em acidente de moto na Torquato Tapajós

O homem teria tentado desviar de um carro quando perdeu o controle e colidiu com o poste | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem identificado como Joaquim Nogueira da Silva Filho, de 32 anos, faleceu na manhã deste sábado (29) e um acidente de trânsito. De acordo a polícia militar, a vítima perdeu o controle da moto que pilotava e colidiu com um poste na avenida Torquato Tapajós, bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus.

Os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, a vítima trafegava na via quando tentou desviar de um carro, nas proximidades das empresas Videolar e Coca Cola, e perdeu o controle do veículo e colidindo com um poste. Com o impacto o homem morreu no local.

A equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionada para fazer a remoção do corpo. No IML familiares da vítima, muito abalados, não quiseram conversar com a equipe de reportagem do Em Tempo.

Acidente Grave

Duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de moto , na manhã de sexta-feira (28), na avenida Beija-flor vermelha, comunidade Parque Riachuelo, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus. As vítimas foram encaminhadas para unidades hospitalares na Zona Leste da capital.

De acordo com informações do sargento Ailton Campos, da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), um homem e uma criança do sexo masculino estavam em uma motocicleta, modelo Honda/Pop, de cor branca, no momento do acidente.

"As testemunhas afirmaram que os ocupantes da moto passaram por um quebra-mola em alta velocidade. Ao ultrapassarem um carro Chery, de cor amarela, colidiram com uma picape que vinha no sentido contrário", informou o sargento Ailton Campos

