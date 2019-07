Dois corpos foram encontrados boiando em rio no interior do Amazonas

As vítimas estavam com os pés e mãos amarrados. | Foto: Divulgação

Careiro da Várzea - Em estado avançado de decomposição, dois corpos do sexo masculino, foram encontrados boiando no rio Amazonas, no início da tarde deste sábado (29). Os cadáveres estavam na região da comunidade do Curari, no Careiro da Várzea (distante 25 quilômetros de Manaus).

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionada pela Polícia Civil do município e realizou o resgate dos corpos.

“Fomos chamados por volta das 12h30 para atender uma solicitação da polícia. A princípio seria um corpo, porém quando chegamos no local se tratavam de duas vítimas”, informou o sargento Denis Wilson, do CBMAM.

As vítimas estavam com os pés e mãos amarradas com abraçadeiras de plástico. Os corpos foram transportados até o Pelotão Fluvial dos Bombeiros, no Centro da capital, de onde foram removidos para o Instituto Médico Legal (IML).

As causas das mortes e a identificação das vítimas só devem ser divulgadas após exame de necrópsia no IML. A 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea deve investigar o caso.

