Dia de beleza e carinho em asilo de Manaus neste sábado (29)

Manaus - A manhã deste sábado (29) ficou mais alegre com a visita de voluntários da igreja Chama Church ao Asilo Casa São Vicente De Paula, no bairro São Raimundo. No lar, onde vivem 26 idosos, teve lanche, cuidados com a beleza, música e dança. A ação social teve como objetivo alegrar os assistidos da Casa.

Moradora do asilo, Raimunda da Silva, de 87 anos, foi uma das atendidas pela equipe de beleza e conta estar se sentindo mais bonita após o corte e o design de sobrancelha. “Gostei muito do que aconteceu aqui no asilo, estou me sentindo mais bonita e os momentos com os jovens me deixaram mais feliz”, revela.

A Ação ocorreu na casa do idoso São Vicente de Paula | Foto: Divulgação/ Chama Church

Outro idoso muito animado que recebeu os cuidados da ação social foi o Claudiano de Souza, de 80 anos. “Tem que gente que passa pela frente da Casa do Idoso e observa que é de idoso e passa adiante, mas quero dizer que vale a pena conversar com jovens e crianças, nós nos sentimentos mais felizes. Hoje estamos como crianças, mas quando nos tornamos como criança recebemos sempre um agrado e isso é bom, a união do povo em repartir o pão”.



“Quando você serve, você ganha”

Muito amor envolvido na ação deste sábado | Foto: Divulgação/ Chama Church

Se para quem recebe o resultado é positivo, para quem faz, também. “Quando coloquei meus pés aqui eu senti um ambiente agradável e isso é muito gratificante, ajudar com os nossos dons e talentos e deixar um dia mais feliz para esses doces velhinhos, pois um dia nós estaremos na mesma posição que eles e estou muito feliz em fazer parte deste trabalho”, diz a cabeleireira voluntária, Josy Nascimento.



Os voluntários permaneceram durante toda a manhã na instituição e, além das atividades lúdicas, buscaram também conhecer a história de vida daqueles que moram no lar. “Para mim foi muito bom em ver como eles se sentiram felizes em estarem bem tratados, com unhas prontas, cabelos cortados e é muito importante conversar com eles, é disso que eles gostam”, diz a manicure Giulie Gonzaga.

Voluntários da igreja Chama Church | Foto: Divulgação/ Chama Church

Casa do Idoso precisa de ajuda



Uma das coordenadoras da instituição, Laudiceia Nunes, aprovou a iniciativa dos voluntários e ressaltou a importância das visitas. “É uma felicidade para eles, os idosos ficam bem animados”, afirmou.

Idosos contaram suas histórias | Foto: Divulgação/ Chama Church

A Casa do Idoso São Vicente de Paula está reformando o espaço seguindo a recomendação do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM). O ambiente é em estilo apartamento e vai virá em um alojamento compartilhado.



“Nós e os idosos não gostamos da ideia do espaço, pois acaba tirando a privacidade deles”, diz Nunes.

Para quem quiser doar alimentos não perecível, produtos de higiene de limpeza ou qualquer material de construção, é só ligar no número (92) 98437-1833 ou comparecer no endereço situado na rua Jeronimo ribeiro, número 14, bairro São Raimundo.

