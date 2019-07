Criança tem mão dilacerada em escada rolante de shopping em Manaus

Criança de dois anos teve três dedos mutilados e precisou passar por cirurgia de reconstrução | Foto: Divulgação

Manaus – Uma criança de dois anos sofreu um acidente, na noite da última terça-feira (25), em uma das escadas rolantes do Shopping Ponta Negra, na Zona Oeste da capital amazonense, porém o caso tornou-se público na sexta-feira (28), após a mãe da criança divulgar o caso em redes sociais.

De acordo com o relato da mãe do menino, a criança estava próxima aos avós, quando prendeu os dedos da mão ao descer a escada rolante.

“Minha mãe caiu na escada em movimento, bateu o braço na hora na tentativa de salvar a mão do meu filho de ser totalmente esmagada, meu padrasto correu para buscar o botão de emergência na tentativa de parar a escada rolante, porém não havia no local nenhum botão sinalizado”, disse a mãe na postagem.

Após o ocorrido, a mãe afirmou que não foi prestado o devido atendimento ao seu filho nas dependências do shopping. “Procuramos desesperadamente o ambulatório do shopping Ponta Negra, gritamos e choramos desesperados por ver nosso pequeno chorando ensanguentado e ninguém veio prestar socorro. Até que um segurança nos levou até uma sala que não tinha nenhum suporte para emergência e pediu para esperarmos, pois, a moça responsável pelo ambulatório estava em seu horário de intervalo, esperamos por 10 longos minutos”, relatou a mãe.

A criança teve a mão parcialmente esmagada, com três dedos quebrados, segundo a publicação da mãe nas redes sociais. Segundo a mãe da vítima, a criança precisou passar por uma cirurgia de reconstrução dos dedos no hospital Samel e já recebeu alta.

Nota do Shopping Ponta Negra

Em nota, o Shopping Ponta Negra lamentou o ocorrido e afirmou que, após vistoria, não houve nenhum tipo de falha em seus equipamentos. O shopping esclareceu ainda que em todas as escadas rolantes há botões de emergência na entrada e na saída, além de sinalização clara informando que crianças devem estar seguras pelo responsável e que não é permitido sentar em seus degraus.

O Shopping Ponta Negra também mantém ambulatório que segue as determinações legais. As imagens do circuito interno de segurança mostram que a criança e a família foram levadas para o ambulatório 1 minuto depois de terem procurado ajuda. Em 1'42" foram atendidos pela profissional de saúde responsável pelo ambulatório naquele momento.

Foi oferecido transporte da criança em ambulância para um hospital que teria as condições ideais para atendê-la, o que não foi aceito pela família. A cancela do estacionamento foi liberada sem cobrança depois de 37 segundos em que o carro se aproximou da saída, conforme mostram as imagens da câmera de segurança.

Casos anteriores

Essa é terceira ocorrência envolvendo acidentes com criança dentro do Shopping Ponta Negra. O primeiro caso foi registrado em 2014, quando uma criança de cinco anos de idade caiu do terceiro andar do shopping ao se desequilibrar de uma escada rolante do local. No mesmo ano, mas no mês de setembro, um outro menino de um ano e dez meses teve a mão presa ao descer a escada rolante do centro de compras e precisou passar por cirurgia no Pronto-Socorro Infantil da Compensa.

